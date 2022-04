Buitenland Covidrestricties lijken volgens officieuze lijst meer doden in Shanghai te eisen dan het virus Volgens officiële cijfers zijn er in Shanghai tien mensen overleden aan covid. Online circuleert een officieuze herdenkingslijst, niet afkomstig van de overheid, waaruit zou blijken dat er tijdens de huidige uitbraak veel meer mensen zijn overleden. Maar dan niet als gevolg van het virus, maar door de covidrestricties.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Covidrestricties lijken volgens officieuze lijst meer doden in Shanghai te eisen dan het virus Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren