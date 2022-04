Buitenland 'Macron of Le Pen, het is voor mij even erg' Frankrijk kiest zondag een nieuwe president. De stem van radicaal-linkse kiezers kan wel eens de doorslag geven. Velen aarzelen omdat zij niet op Emmanuel Macron willen stemmen om Marine Le Pen tegen te houden. Een verslag uit de stad Dreux.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Macron of Le Pen, het is voor mij even erg' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren