Europa De Europese groene ‘renovatiegolf’ is niet zo simpel als hij klinkt Met strenge richtlijnen wil Brussel de EU-lidstaten dwingen om gebouwen in versneld tempo energiezuinig en klimaatneutraal te maken. Maar is een Europese aanpak wel verstandig, gelet op de grote verschillen tussen de lidstaten? Vooral in de sociale woningsector klinkt de roep om meer lokaal gestuurd maatwerk.

