1. Frans windmolenpark ergert België

In het recente verkiezingsdebat wierp de radicaal-rechtse presidentskandidaat Marine Le Pen het zittende staatshoofd Emmanuel Macron voor de voeten dat hij 'het liefst overal offshore windmolens neerzet, behalve tegenover Le Touquet'. In die badplaats hebben de Macronnetjes een vakantiehuis.

Le Pen sprak niet de waarheid over de kwestie, verloor de verkiezingen en dus komt er van haar windmolenhaat en haar dreigement windparken te ontmantelen niets terecht. En dat is in zekere zin slecht nieuws voor de West-Vlaamse badplaatsen De Panne, Koksijde en Nieuwpoort, als ook de havenstad Oostende. Want daar ageren ze al geruime tijd tegen een mogelijk Frans windpark op zee voor de kust van Duinkerken.

Vorig jaar kondigde minister van Justitie en Noordzee Vincent Van Quickenborne al juridische stappen tegen de Franse plannen aan. De windmolens verzieken het uitzicht bij de West-Vlaamse kust, en komen in de vaarroute te liggen van het scheepvaartverkeer tussen Oostende en het Verenigd Koninkrijk. Vlaamse kustgemeenten mopperden dat de Fransen de windmolens graag bij hun eigen stranden weghouden.

Overleg met Frankrijk leidde de afgelopen jaren tot niets, en een bezwaarprocedure tegen de plannen van ontwikkelaar EMD ligt inmiddels bij de Franse raad van state. België klopte nog aan bij de Europese Commissie, in de hoop dat die kon bemiddelen. Maar ook dat sorteerde geen effect.

Nu heeft België een heuse klacht tegen Frankrijk ingediend, wegens 'onvoldoende wil om rekening te houden met de rechten van Belgische kustbewoners, de haven van Oostende en andere belanghebbenden', zo citeerden Belgische media uit de klacht.

De Europese Commissie moet zich nu over de klacht buigen. Uiteindelijk kan België naar het Hof van Justitie van de EU stappen.

Foto: ANP/SIPA Press France

2. Hongarije heeft miljarden nodig

De Hongaarse premier Viktor Orbán was vóór de parlementsverkiezingen van 3 april een suikeroom voor alle Hongaren. Gepensioneerden kregen een extra maanduitkering, jongeren kregen belastingverlaging, en Orbán bevroor de prijzen van voedingsmiddelen en brandstof om de inflatie te temperen, tot juli. De politie en militairen kregen een bonus die neerkwam op zes maandsalarissen.

De gevolgen zijn ernaar. In februari kwam het brutomaandloon in Hongarije volgens het bureau voor de statistiek KSH 31,7% hoger uit dan een jaar eerder. De inflatie bedroeg in maart 9,1% ten opzichte van maart 2021. De centrale bank zag zich dinsdag gedwongen de basisrente met honderd basispunten te verhogen tot 5,4%.

Analisten rekenen erop dat de Hongaarse regering binnenkort bezuinigingen aankondigt om haar begroting op orde te krijgen. ING houdt er bijvoorbeeld rekening mee dat Boedapest gaat snijden in de publieke investeringen, of dat de regering-Orbán zelfs de belasting voor bedrijven die actief zijn in de telecomsector, de detailhandel en het bankwezen verhoogt.

Onder meer het subsidiëren van de gasprijzen kost de staat goud geld. Hongarije betaalt nu zes keer zoveel voor gas als wat huishoudens aftikken, berekende onderzoeksinstituut G7 vorige week.

Wat niet meehelpt is dat Hongarije nog altijd geen uitzicht heeft op €7,2 mrd aan Europese coronasteun, terwijl de Europese Commissie woensdag ook de formele start aankondigde van een procedure die ertoe kan leiden dat de regering-Orbán Europese subsidies in bredere zin misloopt.

3. Slavernij in Europa is moeilijk uit te roeien

Dat migranten, bijvoorbeeld in Italië, soms in mensonterende omstandigheden moeten zwartwerken, is bekend (lees deze oude aflevering van Europamania). De Europese Commissie kwam in 2020 met een nieuwe strategie tegen mensensmokkel en uitbuiting (en woensdag met voorzetten voor legale arbeidsmigratie). En de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) sprak in november over intensivering van het beleid tegen mensensmokkel.

Maar tegen deze praktijk lijkt geen kruid gewassen. Vrijdag meldden Eurojust en de politieorganisatie Europol een crimineel netwerk te hebben opgerold dat in Roemenië mensen ronselde voor werk in de buurt van Corby, in Midden-Engeland.

Eenmaal in Engeland moesten de werknemers hun paspoorten en telefoons inleveren en zestien uur per dag, zeven dag per week, werken. De criminelen pikten ook hun loon in en gaven de werknemers slecht te eten.

Het internationale onderzoek leidde tot de arrestatie van vijf verdachten, en 25 huiszoekingen in Engeland en Roemenië. De politie legde onder meer beslag op €230.000 in contanten, en auto's.

Hoeveel mensen in handen van de bende vielen, is niet duidelijk, maar het zijn er zeker tientallen, denken de opsporingsinstanties. Volgens Eurojust bedreigden de criminelen familie van de slachtoffers in Roemenië. Die durfden niet naar de politie te stappen.

In september vorig jaar rolde de Europese justitieorganisaties in Zuid-Italië een bende op die tientallen Moldaviërs uitbuitte.

Europmania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-ministers van energie komen maandag bijeen om te praten over onzekere leveranties door Gazprom. Vorige week draaide het Russische staatsbedrijf de kraan dicht richting Bulgarije en Polen.

• Hoe kan de burger zich laten horen in de EU, afgezien van via een volksvertegenwoordiger? Er is ook nog de mogelijkheid van het Europese burgerinitiatief.Dinsdag is daar een webinar over.

• Dinsdag spreken de EU-ministers van financiën elkaar online over de bankenunie, waarmee de EU de Europese financiële sector robuuster wil maken.

• Premier Sanna Marin van Finland en haar Zweedse collega Magdalena Andersson zijn dinsdag op bezoek bij de Duitse bondskanselier Olaf Scholz op slot Meseberg bij Berlijn. Bij de bijeenkomst zal vast het woord 'Navo' vallen (lees het artikel van FD-correspondent Ria Cats).

• Denktank CEPS belicht woensdag in een webinar de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Rusland.

• Het Hof van Justitie van de EU krijgt donderdag een advies in een interessante, Franse zaak over luchtkwaliteit. Die draait om een inwoner van de regio Val d'Oise, ten noordoosten van Parijs, die schadevergoeding eist omdat de overheid te weinig zou optreden tegen luchtverontreiniging.

• Hoofdeconoom Philip Lane van de Europese Centrale Bank deelt donderdag bij denktank Bruegel zijn verwachtingen over de groei van de economie van de eurozone.

• Noord-Ierland gaat donderdag naar de stembus. Lees het voorverhaal van FD-correspondent Joost Dobber.

• Maandag 9 mei is het de Dag van Europa. Het Amsterdamse debatcentrum De Balie staat er die dag uitgebreid bij stil (hier het programma). Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken geeft bij Studio Maastricht zijn visie op de Europese samenwerking. Lees ook dit verhaal van FD-correspondent Ria Cats.

Meer lezen (en luisteren)?

Schade I Hoe ontwikkelde de Britse handel zich nu eigenlijk na de brexit? Lees deze analyse.

Schade II Het Belgische Egmont Instituut boog zich over de geopolitieke implicaties van de oorlog in Oekraïne voor de EU.

Uitgelicht Emmanuel Macron won de tweede ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Le Grand Continent dook in wat er elf gemeenten gebeurde.

Aan de overkant Libië heeft vele problemen. Water is er eentje van. Luister deze podcast. Bezoek ook eens Listn, het podcastplatform van het FD.

Voor later De laatste bijeenkomsten voor de conferentie over de toekomst van Europa waren in het weekeinde. Hoe nu verder? Houd FD-Brusselaar Mathijs Schiffers scherp in de gaten want hij volgt dit thema. Hier een bijdrage van de denktank ÖFZ met het perspectief vanuit de Balkan.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.