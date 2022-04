Foto: ANP / Zuma Press

In het kort Tegen de traditie in lijkt Frankrijk te gaan voor een president met een andere politieke kleur.

Macron lijkt niet goed te weten waar hij naartoe moet.

Het kamp van Macron kan zich geruststellen met de gedachte dat de opkomst waarschijnlijk veel lager dan zondag zal zijn.

Het is bijna een vanzelfsprekendheid in de Franse Vijfde Republiek (1958-heden): de kiezer geeft de winnaar van de presidentsverkiezingen ook een meerderheid in de Assemblée Nationale, de Franse Tweede Kamer. De kiezer is coherent, zo heet het.

Maar volgens twee peilingen die zondag al werden gepubliceerd, is een aanzienlijk deel van de kiezers van plan om dit keer aan te sturen op een zogeheten cohabitation, een president met een andere kleur.

Volgens een peiling van Ipsos Sopra-Steria hoopt 56% van de kiezers dat Macron de verkiezingen op 12 en 19 juni verliest. 20% hoopt dat Macron zijn programma kan uitvoeren en 24% is aanhanger van de traditie en meent dat het voor iedereen beter is dat hij een meerderheid haalt om een cohabitation te voorkomen.

Daarmee is er weer onzekerheid bijgekomen in een tijd waarin alles in het politieke landschap voortdurend in beweging is. In 2017 toen Macron voor het eerst werd gekozen, wekte hij de indruk de zaken naar zijn hand te zetten. Hij droeg met de oprichting van zijn eigen beweging En Marche! zelf actief bij aan de ineenstorting van zijn eigen Parti Socialiste (PS). Die partij had geen toekomst meer, meende hij, omdat de leiders nooit konden kiezen tussen een marxistisch-etatistische en een sociaal-democratische vleugel.

Zo vond hij ook dat de zieltogende centrumrechtse formatie Les Républicains (LR) - de Franse versie van de VVD - overbodig was geworden omdat LR er niet in slaagde de liberale pro-Europese lijn te verenigen met een conservatieve eurosceptische gevoeligheid.

In het midden

Maar nu de oude regeringspartijen zijn omgevallen, en hij als enige in het redelijke midden nog rechtop staat, is het alsof Macron niet goed weet waar hij naartoe moet. De politicoloog Dominique Reynié vergeleek hem met een surfer die staande probeert te blijven op een sterke, hoge golf, zonder dat hij echt weet waar hij naartoe gaat.

Wat hem niet helpt, is dat er dit keer erg veel tijd zit tussen zondag en de verkiezingen van juni. Waar net gekozen presidenten altijd profiteerden van de dynamiek van hun overwinning, is dat effect bij Macron over twee weken misschien voorbij.

Een tweede factor in het nadeel van Macron is de poging van de links-populistische leider Jean-Luc Mélenchon om van de Kamerverkiezingen een ‘derde ronde’ te maken waarin hij kan worden gekozen tot premier van Macron. Mélenchon wil alle linkse partijen - de socialisten, communisten en de groenen - achter zich verenigen om dit wonder te laten geschieden.

Het lijkt een bizar plan, vooral ook omdat het land sterk naar rechts overhelt. Maar in deze tijden lijkt niets uitgesloten. Opgeteld waren alle linkse kiezers in de eerste ronde goed voor 30,6 procent van de stemmen. Als deze kiezers weer zo stemmen, is het mogelijk dat de partij van Macron, La République en Marche (LREM), niet de score haalt van 2017, toen LREM zijn entree maakte met 314 kamerleden in de Assemblée (577 zetels).

En ook Marine Le Pen proberen zal proberen een grote slag te slaan. Haar Rassemblement National (RN) maakt zich op voor een campagne rond de tegenstelling elite en volk.

Lagere opkomst

Het kamp van Macron kan zich geruststellen met de gedachte dat de opkomst waarschijnlijk veel lager dan zondag zal zijn. Bovendien zijn Le Pens kiezers niet erg gemotiveerd als het niet om de president gaat en blijven ze waarschijnlijk thuis. Dat is een van de redenen waarom haar partij nooit meer dan 8 zetels heeft gehad.

Een probleem voor Macron is mogelijk ook dat LREM de afgelopen vijf jaar erg veranderd is. Sinds het begin van zijn termijn verlieten 47 kamerleden de partij, meestal uit onvrede over de centrumrechtse koers.

Macron kreeg eind vorig jaar wel de steun van diverse andere groepen die willen bijdragen aan zijn herverkiezing. Het gaat onder andere om persoonlijkheden zoals oud-premier Édouard Philippe en minister voor buitenlandse handel Franck Riester, die beiden eerst voor Les Républicains actief waren en die eigen partijtejs hebben: Horizons en Agir. Behalve deze twee telt het ‘gemeenschappelijk huis’ van Macron ook nog de MoDem, En Commun, Territoires de progrès en de Fédération Progressiste.

Daar schuilt ook een gevaar: als deze clubs zelfstandige fracties willen vormen, zou dat de meerderheid van Macron verzwakken.