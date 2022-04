Foto: ANP / EPA

De Russische minister van buitenlandse zaken Sergei Lavrov acht het mogelijk dat de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan uitmonden in een derde wereldoorlog of kernoorlog. 'De risico’s daarop zijn reëel', heeft Lavrov op de Russische staatstelevisie gezegd.

Volgens Lavrov moet de kans op een nucleair conflict niet onderschat worden. ‘Het gevaar is serieus.’

Lavrov plaatste zijn opmerkingen nadat hem was gevraagd hoe belangrijk hij het vindt dat een derde wereldoorlog voorkomen wordt en of de situatie vergelijkbaar is met die in 1962. De Cubaanse rakettencrisis in dat jaar markeerde de zeer slechte betrekkingen tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten, en was het dieptepunt van de Koude Oorlog.

Volgens Lavrovs Oekraïense ambtsgenoot Dymtro Kuleba heeft Rusland alle hoop laten varen dat het andere landen kan weerhouden om Oekraïne te steunen. Dit betekent volgens hem, zo verklaarde hij op Twitter, dat Moskou rekening houdt met een nederlaag in de oorlog met Oekraïne.

Gedurende hun bezoek aan Kiev beloofden de Amerikaanse ministers van buitenlandse zaken en defensie, Antony Blinken en Lloyd Austin, dat ze de militaire hulp aan Oekraïne zullen opvoeren. De Amerikanen praten daar vandaag met tientallen andere landen over in Duitsland.

Rusland heeft de VS en andere westerse landen gewaarschuwd te stoppen met de wapenleveranties aan Kiev. Volgens Lavrov is de Navo in feite al in oorlog met Rusland.