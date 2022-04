Europa De nieuwe premier van Slovenië: beetje hippie, beetje yuppie Slovenië maakt met politiek leider Robert Golob een draai van 180 graden. Weg van het autoritaire, rechtse en nationalistische bewind van Janez Janša naar een groen, links en liberaal alternatief.

