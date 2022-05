Buitenland

Politieke cultuurstrijd slaat barsten in het Disney-sprookje

Amerika beleeft een nieuwe episode in de strijd tussen politiek en bedrijfsleven over sociale normen. Vanuit bestuurskamers klinkt onvrede over conservatieve wetgeving. Republikeinen klagen vervolgens over ‘woke’ bedrijven die zich niet met de politiek moeten bemoeien. Zelfs Disneyworld is nu in oorlog.