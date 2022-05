Economie Het zerocovidbeleid van Xi brengt hem in de problemen. Maar ermee stoppen ook China houdt hardnekkig vast aan zijn zerocovidbeleid. Ondertussen staan allerlei indicatoren voor economische groei op rood. Het lijkt er steeds meer op dat de Chinese president Xi Jinping bereid is economische groei te offeren ten faveure van ideologie.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Het zerocovidbeleid van Xi brengt hem in de problemen. Maar ermee stoppen ook Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren