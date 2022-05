Buitenland Straatarm Moldavië is bang dat de Russen terugkomen Is Moldavië het volgende slachtoffer van Vladimir Poetin? Het land vertoont grote overeenkomsten met Oekraïne en de Russische 'vredestroepen' in het land worden door de Moldaviërs met steeds meer argwaan bekeken. Met name de opstandige, pro-Russische regio Transnistrië is een heet hangijzer.

