Buitenland Onbesmeurde McDonald maakt de geesten rijp voor een Ierse hereniging Ierse hereniging komt steeds dichterbij met de electorale successen van Sinn Féin. Dat is grotendeels dankzij Mary Lou McDonald, die de voormalige politieke vleugel van de IRA een vriendelijk gezicht heeft gegeven.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onbesmeurde McDonald maakt de geesten rijp voor een Ierse hereniging Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren