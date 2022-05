Buitenland Biden haalt banden met Zuidoost-Azië aan na stormachtig presidentschap Trump President Joe Biden wil deze week met een speciale top benadrukken dat hij Zuidoost-Azië nog altijd als een grote prioriteit ziet. Zijn voorganger Donald Trump trok zich last minute terug uit het Trans-Pacific Partnership en stootte daarmee heel wat landen voor het hoofd.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Biden haalt banden met Zuidoost-Azië aan na stormachtig presidentschap Trump Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren