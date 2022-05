Europa Nationale defensiebelangen verhinderen nog altijd gezamenlijke veiligheidsaanpak Minister Hoekstra wil dat de Navo meer gezamenlijk wapentuig inkoopt en vaker dezelfde standaard voor materieel hanteert. Dat moet de slagkracht van de alliantie vergroten. Experts roepen dit al langer, maar stuiten tot nu toe op onwil. Waarom toch?

