Europa Verdragswijziging of niet, dat is de vraag De roep om een ingrijpende hervorming van de Europese Unie zwelt aan. Verdragswijziging is onvermijdelijk, zo lieten Frankrijk en Italië weten. Maar er is ook het nodige tegengas. Wie wint deze beladen strijd om de toekomst van het landenblok?

