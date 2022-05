Bestuur 'We kunnen niet met zijn allen op kluitje in de Randstad wonen' De verdeling van de schaarse ruimte in Nederland moet terug op de politieke agenda, nu er na meer dan tien jaar weer een minister voor ruimtelijke ordening is. Hugo de Jonge wil zijn stempel drukken bij de bouw van data- en distributiecentra, huizen, windmolens en zonneparken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We kunnen niet met zijn allen op kluitje in de Randstad wonen' Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren