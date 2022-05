Europa Élisabeth Borne: technocraat uit de praktijk is nu premier van Frankrijk De Franse president Emmanuel Macron kiest voor een discrete harde werker als premier. Élisabeth Borne heeft als voordeel dat zij hem niet snel voor de voeten zal lopen. Haar loopbaan voerde haar langs diverse posities in de hoofdstedelijke coulissen van de macht. Altijd was er lof van haar bazen voor een hardwerkende alleskunner aan wie je alles kunt overlaten.

