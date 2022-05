Europa Brusselse D66-fractie al jaren verscheurd door onmin Al drie maanden na de Europese verkiezingen in 2019 scheidden de wegen van de beide D66-Europarlementariërs zich. Sophie in 't Veld en Samira Rafaela kunnen niet door één deur en bemiddelingspogingen lopen op niets uit. Ook ligt er een intern klachtenrapport.

