Woningmarkt • 15:30 Vooralsnog grazen er koeien in de Gnephoek, gebouwd wordt er niet Martine Wolzak Erik van Rein In de Alphense Gnephoek wil minister Hugo de Jonge laten zien dat het Rijk de leiding neemt bij grote woningbouwprojecten. Maar hij weigert vooralsnog zijn grootste pressiemiddel in te zetten. 'Dwang is altijd de langzaamste weg naar Rome'.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen