Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: brandstofpolitiek in Hongarije, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Plus: de degradatie van een maarschalk in Tsjechië.

1. Goedkope benzine? Alleen voor Hongaren...

Toen vorig najaar de prijzen van autobrandstoffen begonnen te stijgen, en de Hongaarse premier Viktor Orbán op zijn kalender keek, zag hij dat er in april verkiezingen waren. Dus besloot hij in november een plafond op de prijs aan de pomp te leggen.

Orbán won de verkiezingen glansrijk, maar het plafond van Ft 480 per liter benzine (€1,22) geldt nog tot 1 juli. Daarvan profiteerden ook lange tijd buitenlandse automobilisten, uiteraard met name in de grensregio's.

De prijsverschillen zijn dan ook groot. Neem Oostenrijk: daar schommelt de prijs van een liter benzine rond de €1,80 (een koopje in vergelijking met Nederland). Maar ook andere buurlanden van Hongarije, zoals Slowakije en Roemenië, kennen een prijskloof ten opzichte van de prijs aan de Hongaarse pomp.

Vandaar dat automobilisten uit die landen vrijdag nog massaal de grens overstaken om voor de laatste keer voor een koopje te tanken. Automobilisten uit landen die ook een prijsplafond kennen, zoals Servië en Slovenië, mogen wel van de verlaagde Hongaarse prijzen blijven profiteren. Mits pompen in die landen Hongaarse automobilisten ook de ter plekke geldende lagere prijs in rekening brengen.

De Vereniging van Onafhankelijke Tankstations noemt het regeringsbesluit intussen 'onwerkbaar'. Een buitenlandse automobilist na het tanken aan de kassa een hogere prijs in rekening brengen, is onmogelijk, zeggen de pomphouders.

Zonder prijsplafond komt de prijs van een liter benzine op zo'n Ft 660, becijferde de website Telex. Veertig liter tanken scheelt dus een kleine €20.

... en laat die oliemaatschappijen maar extra betalen

Orbáns maatregel past in een serie voorstellen die deels zijn bedoeld om de financiële huishouding van de Hongaarse staat te verbeteren. De premier zei vorige week dat Boedapest vanwege de oorlog in Oekraïne voor hoge kosten staat. Wil het begrotingstekort binnen de perken blijven, dan moeten er meer inkomsten komen.

Hoeveel? De regering-Orbán mikt op €2 mrd via een speciale belasting waarvan banken en energiebedrijven zoals de Hongaarse oliemaatschappij MOL twee derde moeten opbrengen. Zo pakken we de 'overwinsten' van die bedrijven aan, zei de premier.

Marine Le Pen, de extreemrechtse politicus uit Frankrijk die warme banden met Orbán onderhoudt, was er vrijdag als de kippen bij om tijdens een bezoek aan Boedapest Orbáns belasting op 'superwinsten' van oliemaatschappijen te omarmen. Frankrijk zou die ook moeten invoeren, zei Le Pen, die midden in de campagne voor de Franse parlementsverkiezingen van 12 en 19 juni zit.

Nou gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat Le Pen in maart, dus voor de later door haar verloren presidentsverkiezingen, ook al met deze suggestie kwam. Dus wie nu als eerste het idee had?

Overigens kondigde het Verenigd Koninkrijk donderdag ook een extra taks voor olie- en gasbedrijven aan, om met de opbrengst de huishoudens te helpen die last hebben van de hoge inflatie (lees het verhaal van FD-correspondent Joost Dobber).

Last but not least: de prijzen aan de pomp in Duitsland gaan door een tijdelijke belastingverlaging per 1 juni ook flink naar beneden. De Duitse mededingingsautoriteit gaat scherp in de gaten houden of pomphouders die korting ook wel volledig doorgeven en niet stiekem de prijzen verhogen.

2. Maarschalk Konev blijft niets bespaard

Dat ze in Tsjechië de laatste jaren vaker stelling nemen tegen 'bevrijders' uit de Sovjet-Unie is bekend. In het voorjaar van 2020 verwijderde een stadsdeelbestuur in Praag bijvoorbeeld het standbeeld van maarschalk Ivan Konev, en dat leidde tot een enorme rel, temeer daar twee burgemeesters van Praagse stadsdelen te maken kregen met dreigementen uit Moskou (lees deze oude editie van Europamania).

Ivan Konev voerde de eenheden van het Rode Leger aan die in 1945 Praag bereikten. Hij was ook opperbevelhebber van de legers van het Warschau Pact, die in 1956 de Hongaarse opstand bloedig neersloegen, en gaf in mei 1945 bevel tot beschietingen van Mladá Boleslav (nu de autohoofdstad van Tsjechië; Skoda heeft er zijn grootste fabriek). Op dat moment gold er al een wapenstilstand, maar Konev dacht dat de Duitsers zich niet aan de afspraken hielden. Een groot aantal Tsjechische burgers kwam om.

Raakte Konev in 2020 zijn standbeeld kwijt, nu heeft Praag hem zijn ereburgerschap afgenomen vanwege zijn daden in Mladá Boleslav en in 1956. De dochter van de in 1973 gestorven militair hekelde het voornemen van de Praagse gemeenteraad begin mei al tegenover Russische media. 'Het is niet nodig om mensen te vernederen die hun leven riskeerden om grote delen van Europa van het fascisme te bevrijden', aldus Natalia Koneva.

In de gemeenteraad stemden leden van de voormalige regeringspartij ANO van zakenman-politicus Andrej Babis tegen het besluit. Ze noemde het schrappen van het ereburgerschap een 'populistische' maatregel.

Waar moeten we deze week op letten?

• De EU-regeringsleiders komen maandag en dinsdag bijeen voor een 'buitengewone bijeenkomst', zoals de Europese Raad het noemt. De agenda is loodzwaar: Oekraïne, energie, defensie en voedselzekerheid. Zondag, bij vooroverleg, was er nog steeds geen deal over oliesancties tegen Rusland.

• De Europese christendemocraten (EVP) zijn dinsdag bijeen in Rotterdam voor hun congres. Manfred Weber, huidig leider van de EVP-fractie in het Europees Parlement, staat op het punt om het EVP-voorzitterschap binnen te halen.

• Het College van Eurocommissarissen spreekt woensdag over het goedkeuren van het Poolse coronaherstelplan. Zijn concessies van Warschau in het rechtsstaatconflict voor de Commissie voldoende? Dan gaat voorzitter Ursula von der Leyen donderdag naar Warschau.

• Mag de rechter ingrijpen als luchtverkeersleiders staken en op verzoek van een vervoerder (in dit geval Ryanair) het luchtruim weer openen? Het Hof van Justitie van de EU schenkt na vragen van de rechter in Charleroidonderdag klare wijn.

• Verscheidene regeringsleiders uit Midden- en Oost-Europa spreken op het jaarlijkse forum van denktank Globsec in Bratislava, dat donderdag begint. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky spreekt online, voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie is eveneens present.

• Élisabeth Guigou, voormalig minister van Europese zaken van Frankrijk en adviseur van toenmalig president Mitterand, verzorgt vrijdagde eerste Prinses Beatrix-lezing bij Maastricht University. De lezing is gekoppeld aan de voormalige koningin vanwege haar inzet voor de euro. De basis voor de munt is dertig jaar geleden in Maastricht gelegd.

• De EU-ministers van handel spreken elkaar vrijdag in Luxemburg, over de handelsrelatie met de VS en China.

Meer lezen?

'Demondialisering' De oorlog in Oekraïne en wantrouwen over de koers die China is ingeslagen, leidt tot 'friendshoring', analyseert de Frankfurter Allgemeine. Lees ook Het Raderwerk van FD-huiseconoom Mathijs Bouman.

Oude bekende Édouard Philippe was tot juli 2020 premier van Frankrijk. Nu heeft hij zijn eigen partij, Horizons. Die zit bij de campagne voor de parlementsverkiezingen in het kamp van president Macron.

Hardleers Lega-leider Matteo Salvini heeft wat met Moskou en Vladimir Poetin, en ging daardoor eerder dit jaar af toen hij zich in Polen meldde. Vrijdag ontstond commotie omdat Salvini een trip naar Moskou plant, 'voor de vrede'.

Vingerwijzing De Duitse regering grijpt in: Duitse bedrijven die investeren in Xinjiang, waar China de Oeigoeren onderdrukt, hoeven niet meer te rekenen op overheidsgaranties voor investeringen. Doelwit is met name Volkswagen. We kunnen niet alleen in democratieën actief zijn, zegt VW-chef Diess.

Zieken De frictie tussen Turkije en Griekenland loopt op. President Recep Tayyip Erdogan moet niets meer hebben van de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis; Ankara is geërgerd over Griekse pogingen versneld de F35-straaljager van de VS te kopen. Nu willen de Turken onderzoek doen in delen van de Egeïsche Zee die Athene als Griekse wateren beschouwt.

Lege handen Vladimir Poetin deed het qua retoriek voor zijn doen rustig aan toen Finland en Zweden bekendmaakten zich te willen aansluiten bij de Navo. Een teken van zwakte, zegt deze analist.

