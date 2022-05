Buitenland

Bidens Summit of the Americas is geen must voor staatshoofden

Mogen de Verenigde Staten, die zelf een president hebben die niet door alle Amerikanen wordt erkend, andere landen voorschrijven wat democratie is? En van het gedram over migratie en duurzaamheid hebben veel Latijns-Amerikaanse landen ook genoeg, blijkt in de aanloop naar de Summit of the Americas in Los Angeles.