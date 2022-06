Buitenland Onder Poetins paraplu is het treurnis troef Het Russische leger rukt snel op in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. Als OVSE-waarnemer zag Alexander Weissink daar al eerder hoe het was om door Rusland ‘bevrijd’ te zijn. In de zelfverklaarde volksrepubliek Loehansk, een deel van de regio dat sinds 2014 door pro-Russische marionetten wordt bestierd, heerste vooral angst, verbittering en armoede.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Onder Poetins paraplu is het treurnis troef Gratis registreren Heeft u een FDMG-Account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren