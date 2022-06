Energie Klimaatbeleid is een wonder, zo kan je het ook zien' Jarenlang was Pieter Boot een van de ambtelijke zwaargewichten die het kabinet waarschuwden dat de klimaatdoelen niet gehaald werden. Nu gaat de onderzoeker bij het Planbureau voor de Leefomgeving met pensioen. In een afscheidsinterview blikt hij terug op drie decennia klimaatbeleid.

