Grondstoffen Wie gaat er profiteren van de Boliviaanse lithiumschat? Autofabrikanten van Tesla tot Volkswagen en nationale overheden vallen over elkaar heen om lithium in te kopen voor de productie van elektrische auto’s. Bolivia heeft een enorme hoeveelheid ongebruikte lithiumreserves, en wil dat te gelde maken. Er zijn echter nog grote hindernissen te overwinnen.

