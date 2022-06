Buitenland Los Angeles kiest burgemeester: ervaren politica of succesvolle zakenman? Democraat Karen Bass was de gedoodverfde opvolger van Los Angeles' huidige burgemeester Eric Garcetti. Maar vastgoedontwikkelaar Rick Caruso bleek afgelopen week tijdens voorverkiezingen met 42% tegen 38% populairder onder de inwoners van de stad. In november nemen het kind van de burgerrechtenbeweging en de bouwer van luxe winkelcentra het tegen elkaar op.

