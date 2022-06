Migratie Na de lockdown willen Chinezen weg, maar met een doorgeknipt paspoort wordt dat lastig Na de lockdown in Shanghai willen niet alleen expats, maar ook Chinezen het land verlaten. Makkelijk is dat niet. Wegens covid worden niet-essentiële reizen ontmoedigd. Hoewel ambtenaren tijdens een steekproef zeggen dat emigratie mogelijk is, lijkt dit onofficieel zo moeilijk mogelijk gemaakt te worden.

