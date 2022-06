Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Madrid schuilt achter Brussel in conflict met Algerije, kinderbijslagdiscriminatie in Oostenrijk en jennen op het spoor in Tsjechië.

1. Spanje heeft Brussel nodig om Algerijnse woede te temperen

Met een onverwachte draai dacht de Spaanse regering eind maart een conflict over de in 1975 door Marokko geannexeerde Westelijke Sahara op te lossen, maar Madrid is duizelig geworden van alle wendingen daarna. De kwestie ging ineens over Algerijnse woede, afhankelijkheid van gas, een economische boycot van Spanje, diplomatieke blunders en vermoedens dat de Russische president Vladimir Poetin via het Noord-Afrikaanse land Spanje en Europa dwarszit.

De Westelijke-Sahara is al decennia een gevoelig thema in Madrid. Toen Marokko de voormalige Spaanse kolonie innam, brak een gewapend conflict met onafhankelijkheidsbeweging Polisario los. Dat eindige in 1991 met de niet-ingeloste belofte van een referendum. Spanje koos geen partij en pleitte voor een oplossing via de Verenigde Naties.

De zaak zat decennialang muurvast. Toen premier Pedro Sánchez in maart plotsklaps een Marokkaans plan voor autonomie voor de Westelijke Sahara omarmde, trapte hij Algerije, bondgenoot van Polisario, op de tenen. Zo’n 47% van het gas dat Spanje importeert komt uit Algerije. De kraan ging voor een kwart dicht, net nu het EU-doel is Russisch gas te mijden.

Daar bleef het niet bij. Afgelopen woensdag verdedigde Sánchez in het parlement het akkoord met Marokko. Algerije zegde daarop een vriendschapsverdrag met Spanje op en bevroor alle handel. Voor Spanje komt dat neer op €1,9 mrd export en €2,5 mrd import, hoofdzakelijk gas.

Lang duurde die boycot niet. Brussel mengde zich in de zaak, en daar klonken dreigende woorden, plus het advies om het gesprek aan te gaan. Algiers beschuldigde de EU van oordelen zonder eerst vragen te stellen, maar haalde bakzeil. Het sprak van een misverstand en zei dat de levering van gas gewoon op peil blijft. Maar wel met een hogere prijs voor Spanje, aldus El País.

Sánchez probeerde de Algerijecrisis zaterdag nog een draai te geven. Hij stelde bij een verkiezingsmanifestatie in Andalusië dat de onrust aangewakkerd wordt door de rechts-conservatieve Partido Popular (PP). Zondag kan de PP terugslaan door volgens prognose de grootste te worden in de regio.

2. Het ene kind is het andere niet

Discriminatie of louter een correctie voor het prijspeil? Die vraag ligt donderdag ter tafel bij het Hof van Justitie van de EU in een zaak over kinderbijslag en andere gezinstoeslagen. Oostenrijk staat in de beklaagdenbank. Het land voerde in 2018 een wijziging in de toeslagenregeling door. Die komt erop neer dat Oostenrijkse werknemers wier kinderen in een ander land van de Europese Economische Ruimte wonen, een op het woonland van het kroost toegesneden toeslag krijgen. Het prijspeil van dat woonland is daarbij leidend.

De later gecrashte rechts-conservatieve coalitie van christendemocratische ÖVP en radicaal-rechtse FPÖ voerde de wetswijziging destijds door. Het ging om een bezuiniging. Aangezien het prijspeil in Oostenrijk gemiddeld hoger ligt dan veel andere landen in Midden-Europa, kwam de nieuwe regeling voor de kinderen 'over de grens' neer op een verlaging van de toeslagen.

In de Nederlandse politiek speelde deze discussie ook jarenlang. In 2012 kwam er een regeling woonlandbeginsel in de sociale zekerheid, die uitging van gecorrigeerde (lees: lagere) bedragen voor mensen die buiten Nederland wonen. De wet leidde eerst tot problemen met de Eerste Kamer en met Marokko. In 2016 zegde Nederland een verdrag met Marokko op, waardoor sinds dat jaar andere afspraken gelden.

Het cruciale verschil tussen Nederland en Oostenrijk is dat de regering in Wenen onderscheid maakt in uit te keren bedragen in de Europese Economische Ruimte. En dat mag niet, vindt de Europese Commissie: dat is discriminatie. Landen met burgers die in Oostenrijk werken, zoals Tsjechië, Roemenië, Kroatië, Polen, Slowakije en Slovenië, voegden zich in deze zaak aan de kant van Brussel.

3. Hoe ziek je een concurrent op de rail?

U wist het niet, maar vorig jaar was het Europese Jaar van het Spoor, bedoeld om nog eens te onderstrepen dat de EU meer railvervoer propageert. Want als we meer treinen en de auto en het vliegtuig vaker laten staan, is dat goed voor het milieu (lees ook dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

Voor de Tsjechische railvervoerder RegioJet waren de jaren 2012-2016 niet bepaald 'jaren van het spoor', zo bleek vrijdag uit een bericht van de Europese Commissie. Het wilde de concurrentie aangaan met de Oostenrijkse en Tsjechische spoorwegen (ÖBB en CD), maar kreeg volgens Brussel jarenlang te maken met obstructie door ÖBB en CD.

Volgens de Commissie weigerden de twee staatsbedrijven passagierswagons aan RegioJet te verkopen. Tot een sanctie is het nog niet gekomen: het Brusselse onderzoek loopt nog.

Het is niet de eerste keer dat RegioJet last heeft van CD. Toen het bedrijf en de andere nieuwe aanbieder Leo Express begonnen in 2011-2012 nieuwe diensten op de lijn Praag-Ostrava aan te bieden, verlaagde CD de prijzen sterk. Het staatsbedrijf werkte onder kostprijs, oordeelde Brussel in 2020. Ook deze zaak heeft de Commissie nog niet afgerond.

Intussen heeft Tsjechië de ambitie een hogesnelheidsrailnet te ontwikkelen. Vorige week maakte ter inspiratie een oude Franse TGV zijn opwachting in het Midden-Europese land. Over tien jaar moet Praag ten eerste een HSL-verbinding met Brno hebben.

Waar moeten we deze week op letten?

• De leden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) zijn maandag tot en met woensdag bij elkaar in Genève. De WTO worstelt al jaren. Directeur-generaal Ngozi Okonjo-Iweala riep de lidstaten op spijkers met koppen te slaan.

• De EU-ministers van landbouw spreken elkaar maandag over de situatie op de wereldmarkt voor agrarische producten. Lees deze analyse van denktank Bruegel.

• Het Hof van Justitie van de EU spreekt zich woensdag uit over de vraag of de Europese Commissie in 2018 terecht chipmaker Qualcomm een boete van bijna € 1 mrd heeft gegeven wegens 'ongeoorloofde handelsafspraken' met Apple. Qualcomm ging in beroep.

• De ministers van financiën van de eurolanden en de resterende EU zijn donderdag en vrijdag bijeen. Op de agenda onder meer de eurotoetreding van Kroatië, de minimumwinstbelasting van 15% en de stand van zaken rond de coronaherstelprogramma's. Ter voorbereiding van het laatste: dinsdag discussieert de Brusselse denktank CEPS over die plannen.

• Vrijdag komt de Europese Commissie met haar weging van de Oekraïense aanvraag voor het lidmaatschap van de Europese Unie. Lees ook nog deze analyse over de EU-uitbreiding van denktank CEPS.

• De tweede ronde van de Franse parlementsverkiezingen is zondag. Het linkse Nupes-blok strijdt met de presidentiële lijst van Emmanuel Macron om de meeste stemmen.

Meer lezen (en luisteren)?

Nagy Testvér Het Hongaarse ministerie van buitenlandse zaken en Hongaarse ambassadeurs houden activiteiten van (niet-)Hongaarse journalisten in het buitenland scherp in de gaten, meldt de Hongaarse site Direkt36. Lees ook dit stuk van Deutsche Welle over hoe Oliver Varheyi, de Hongaarse Eurocommissaris, in Brussel te werk gaat.

Zwarte goud De EU heeft moeite om de afhankelijkheid van Russische energie snel te verminderen, stelt deze notitie van denktank OSW nog maar eens vast. Polen gaat proberen de eigen productie van olie op te voeren. Nieuwe technologie moet dat mogelijk maken.

Zwarte goud II Russische olie vindt zijn weg door de wereld dankzij Griekse tankers. Griekenland wist net als Hongarije de EU-sancties af te zwakken.

Brexitgedoe Zelfs de import van koekjes vanuit Schotland naar Noord-Ierland leidt tot politieke trammelant in Belfast. Ook al kunnen Noord-Ierse consumenten dezelfde koekjes in dezelfde feestverpakking simpel te bestellen in Dublin. Maar daar kopen Unionisten niet.

Transformatie Voor het bereiken van de Europese klimaatdoelen is het verkrijgen van voldoende grondstoffen cruciaal, onderstreept de economensite Makronom.

Afspraak is afspraak De Europese Commissie keurde het Poolse coronaherstelplan goed. Maar er gaat alleen Europees geld naar Polen als Warschau bepaalde doelen haalt, zegt Brussel. Nee hoor, zegt de coalitiepartij Solidarna Polska.

