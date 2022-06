Buitenland Het einde van een Siciliaans tijdperk Onder het decennialange bewind van Palermo's antimaffiaburgemeester Leoluca Orlando verslapte de greep van de Siciliaanse maffia. Maar met zijn vertrek lijkt de Cosa nostra opnieuw aan macht te winnen. Net nu Europese miljarden het eiland bereiken. ‘Dertig jaar vooruitgang kan zomaar worden uitgewist.’

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen