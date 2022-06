Sport

Sportswashing: hoe een land zijn imago oppoetst met een golfclub

Een Formule 1-race of een voetbaltoernooi is een ideale manier om je land in de schijnwerpers te zetten - zonder dat iemand lastige vragen stelt over hoe het met de mensenrechten gesteld is. 'Rusland heeft jarenlang de kracht van sport goed begrepen', zegt een insider. Toch is niet altijd goed aan te wijzen wanneer iets sportswashing is of niet.