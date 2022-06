Industrie Europese vakbondsreus heeft met Yasmin Fahimi een sterk rolmodel Yasmin Fahimi (54) groeit op in Hannover als dochter van een alleenstaande moeder. Nu leidt ze in Duitsland de vakbondskoepel DGB, met 5,7 miljoen leden de grootste in Europa. Ze is niet bang om vijanden te maken.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen