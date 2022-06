Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Duitsers plussen en minnen bij de pomp, Italië ziet de Po verdampen en een kaakslag voor Emmanuel Macron.

1. Wie profiteert er van de lagere taks op Duitse autobrandstof?

De Duitse regering verlaagde begin juni de belasting op autobrandstof, en pomphouders in de Nederlands-Duitse grensregio merkten dat direct. Hun klanten trokken en masse de grens over.

Maar heeft die belastingverlaging nou eigenlijk voldoende effect gehad op de prijs? Daarover is in Duitsland een fel debat ontstaan. De ADAC, de Duitse ANWB, vindt dat het tegenvalt. De Duitse regionale zender SWR onderzocht de effecten van de belastingverlaging, en toonde dat die eerst wel effect had, maar dat met name de dieselprijs daarna weer snel is gestegen.

Steken de olieconcerns het belastingvoordeel in hun zak, was vervolgens de logische vraag. Dat is te kort door de bocht, geeft een eerste analyse door het onderzoeksinstituut Ifo aan. Econoom Monika Schnitzer van de Ludwig Maximilian Universität in München concludeerde vorige week daaruit dat de bedrijven de belastingverlaging op diesel volledig aan de klant doorgeven.

Maar bij Euro95 ligt dat op 90%, en bij Super Plus 98 op 89%. Met andere woorden: daar zijn de winstmarges van de olieconcerns dus gestegen. Toch gaat het tot dusver beter dan bij de vorige, tijdelijke btw-verlaging die Duitsland op autobrandstof doorvoerde tussen juni 2020 en januari 2021. Bij Euro95 gaven de olieconcerns volgens onderzoek van Ifo de verlaging maar voor 52% voor, bij diesel was dat 79% en bij Super Plus 98 maar 34%.

Maar de medaille heeft ook een andere kant, toont het onderzoek aan. Toen Duitsland per 1 januari 2021 ook nog een CO₂-taks op autobrandstof invoerde, berekenden de oliebedrijven die voor 92% door bij diesel, bij Euro95 voor 75% en bij Super Plus 98 voor 69%.

Tot een einde aan de discussie, leidt al dit onderzoek niet. Dat de automobilist het gevoel heeft dat de belastingverlaging van twee weken geleden weinig effect heeft, komt ook doordat de olieprijs stijgt, erkent de ADAC. En het is eveneens een kwestie van een tekort aan raffinagecapaciteit, meldde de Tagesschau.

Het draaien aan de belastingknop stuitte ook om een andere reden al op kritiek. Economen waarschuwden eerder dit jaar dat de Duitse regering beter mensen met lagere inkomens gericht kan helpen om de hoge brandstofprijs te kunnen dragen.

2. Droogte slaat hard toe in Italië

Gebruik alleen nog water om te drinken en voor het bereiden van voedsel, anders niet. Dat bevel gaf gouverneur Alberto Cirio vrijdag (nota bene op werelddroogtedag) aan de inwoners van honderdzeventig dorpen in Piemonte, Noordwest-Italië. Tien dorpen bij de stad Novara krijgen 's nachts helemaal geen water, aldus Cirio.

Piemonte en Lombardije hebben de regering in Rome gevraagd om de noodtoestand uit te roepen. Er is dit jaar 50% minder regen gevallen en er is 72% minder water in de Po dan gebruikelijk, zei Cirio. Aangezien de winter heel droog was, is er uit de bergen ook geen water van smeltende sneeuw te verwachten.

Tegelijkertijd zucht Italië onder een hittegolf. Inmiddels zou ook het peil van de in Midden-Italië gelegen rivieren Arno, Aniene en Tiber een stuk lager zijn. Maar daar is de situatie nog niet zo ernstig als in het noordwesten, waar dorpen met vrachtwagens water krijgen geleverd als lokale reserves zijn uitgeput.

De landbouworganisaties CIA en Coldiretti luiden de noodklok. Volgens Codliretti is het zeventig jaar geleden dat er zo weinig water in de Po stond. Coldiretti stelt dat er al zo'n €2 mrd aan schade is ontstaan in de vorm van mislukte oogsten. Volgens de CIA is de helft van de landbouwproductie in het noorden in gevaar. In de oostelijke Podelta hebben boeren nu ook last van zout water uit de Adriatische Zee dat via de rivier nu tot zo'n tien kilometer landinwaarts binnenstroomt.

Coldiretti-chef Ettore Prandini vindt dat de staat de landbouw water moet verschaffen teneinde de voedselproductie niet in gevaar te laten komen. Hij voerde in Rome overleg met minister van landbouw Stefano Patuanelli en diens collega van ecologische transitie Roberto Cingolani.

Exploitanten van waterkrachtinstallaties hebben inmiddels water uit stuwmeren laten stromen om de nood enigszins te lenigen.

Foto: ANP

3. Franse kiezer bezorgt president kaakslag

De kranten in Frankrijk waren maandag bepaald onbarmhartig voor president Emmanuel Macron. Nadat zijn presidentiële lijst Ensemble bij de parlementsverkiezingen zondag 245 zetels had behaald, en daarmee ver wegbleef van de absolute meerderheid van 289 zetels, grossieren de media in koppen als 'De klap', 'Onbestuurbaar', terwijl de conservatieve Le Figaro het zelfs heeft over 'Het spook van een doodgeboren termijn van vijf jaar'.

Dat Macron bij de parlementsverkiezingen geen absolute meerderheid zou halen, was een scenario waarmee veel analisten rekening hielden. Wil zijn tweede termijn niet kansloos zijn, is het polderen geblazen, oftewel cohabitation. Anders is Frankrijk echt onbestuurbaar.

Op het eerste oog zouden de rechts-conservatieve Les Républicains (LR) een mogelijke partner voor de regering van Macron kunnen zijn. Maar LR blijft in de oppositie, heeft zijn leider Christian Jacob gezegd.

Rassemblement National van Marine Le Pen, dat een enorme sprong van 8 naar 89 zetels maakt, gaat de president zeker niet steunen. Dat geldt ook voor de linkse coalitie Nupes, al is de vraag hoe lang die nog effectief is. Een deel van Nupes is net als Macron pro-Europees, een ander deel eurokritisch.

Frankrijkspecialist Niek Pas van de Universiteit van Amsterdam bestempelde maandagochtend tegen BNR Nieuwsradio de uitslag als 'een enorme politieke dreun' voor Macron. Mogelijk gaat de president per decreet regeren, zei hij. Pas sluit niet uit dat Frankrijk over anderhalf jaar weer naar de stembus gaat.

Waar moeten we deze week op letten?

• President Christine Lagarde van de Europese Centrale Bank (ECB) spreekt maandag bij de commissie economische en monetaire zaken van het Europees Parlement.

• De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is hoofdspreker bij het Global Policy Forum van de Italiaanse denktank Ispi, dat maandag en dinsdag plaatsheeft.

• Denktank CEPS debatteert dinsdag over hoe Rusland het beste is te treffen via sancties. Een paar honderd meter verder, bij denktank Bruegel, gaat het over het EU-uitbreidingsbeleid.

• De eerste stemming van het Europees Parlement over klimaatvoorstellen liep onlangs uit op een chaos. Nadat onderhandelaars alsnog een akkoord hadden bereikt, stemt de volksvertegenwoordiging woensdag opnieuw.

• De EU-regeringsleiders zijn donderdag en vrijdag bijeen. Ze hakken onder meer een knoop door over het verlenen van de kandidaat-lidstatus aan Oekraïne (lees dit verhaal van de FD-correspondenten Mathijs Schiffers en Martine Wolzak, en ook dit opinieartikel). De leiders van de landen van de Westelijke Balkan komen ook langs in Brussel.

• Denktank EPC biedt donderdag een debat over het Duitse energiebeleid (zie ook leestips).

Meer lezen?

Omwenteling Altijd was de sociaaldemocratische PSOE sterk in Andalusië. Maar vier jaar geleden werden ze onttroond door de conservatieve Partido Popular (PP). En die partij haalde zondag voor het eerst een absolute meerderheid.

Ook dat nog Urenlang wachten op Schiphol, in België vliegt bijna niets. De trein dan maar? Niet in het Verenigd Koninkrijk. Daar dreigen stakingen.

Umwertung De Duitse minister van economische zaken Robert Habeck is van de Groenen, en die zijn niet enthousiast over kolencentrales. Maar nu gaat de stroomproductie daarvan toch omhoog. Oh, en de komende vijf jaar zijn we niet van hogere energieprijzen af, waarschuwt de ceo van het Duitse energiebedrijf RWE.

Voorzichtig aan Hoe moet de EU omgaan met de Russische aanwezigheid in Afrika? Deze analyse van Instituut Clingendael geeft suggesties.

Mag niet Europamania besteedde vorige week aandacht aan de Oostenrijkse differentiatie van kinderbijslag. Die is in strijd met de Europese regels, heeft het Hof van Justitie van de EU nu bepaald.

Moeizaam Frankrijk en Duitsland willen nauwer samenwerken in defensieprojecten. De Russische agressie in Oekraïne geeft een extra stimulans. Maar de coöperatie loopt op vierkante wielen.

