Analyse Na verkiezingsdebacle Macron dreigt een onregeerbaar Frankrijk Frankrijk staat voor een sprong in het duister nu president Emmanuel Macron geen meerderheid heeft. Opeens draait alles om de Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, die altijd een bijrol had.

