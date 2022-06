Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: eenmalige bonus gaat op herhaling in Duitsland, een staartje van de Ierse bankencrisis en Madrid snakt naar uitlaatgassen.

1. Eenmalige bonus maakt comeback in Berlijn

Laat de Duitse werkgevers met een eenmalige, belastingvrije bonus voor hun werknemers komen. Die suggestie wil bondskanselier Olaf Scholz volgens media volgende week doen tijdens een beraad met de sociale partners over de sterk gestegen inflatie en hoge energiekosten.

Volgens Scholz is het handig om zo'n geste belastingvrij te doen — zo komt ze direct volledig bij de werknemer terecht. De eenmalige bonus moet daarbij voorkomen dat de bonden fors hogere looneisen stellen. Dan zouden werkgevers structureel duurder uit zijn, en groeit het risico op een loon-prijsspiraal.

Het idee is creatief, maar uiteraard is de oppositie kritisch. En er is een praktisch probleem, stellen media: maar 43% van de Duitse werknemers krijgt betaald via een cao. Dus Scholz kan een afspraak met alle bonden maken, maar die geldt dan hooguit voor een minderheid.

Binnen de coalitie klinkt ook kritiek. Waarom zouden we bedrijven met hoge winsten subsidiëren, vindt minister van financiën Christian Lindner (FDP). Een brede maatregel à la de coronabonus die de Duitsers kregen, 'is niet te financieren', aldus de bewindsman. Dat extraatje was tot €1500 belastingvrij.

Zakenkrant Handelsblatt vroeg vooraanstaande economen wat ze van Scholz' plan vinden. Dat viel niet mee. De regering moet zich niet bemoeien met loononderhandelingen, en het is onverstandig als ze eenmalige betalingen vraagt, vindt Clemens Fuest van onderzoeksinstituut Ifo.

2. Een duur staartje van de Ierse bankencrisis

Ierland liep zware klappen op tijdens de bankencrisis in 2008. Het land moest tientallen miljarden euro's bij onder meer euronoodfonds ESM en IMF claimen om zijn bankensector, die veel te veel had geïnvesteerd in de vastgoedmarkt, te redden.

Sommige banken gingen destijds ten onder, zoals Anglo Irish. Andere moesten flink bloeden. De Ierse volkswoede dat belastingbetalers moesten bijspringen om de schade van de financiële sector op te vangen, was enorm.

Maar er waren meer redenen voor boosheid. Ierse banken ontzegden ruim veertigduizend huishoudens jarenlang een lagere, aan de ECB-rentevoet gekoppelde rente op hun hypotheek, terwijl ze daar wel recht op hadden. De Ierse centrale bank is al jaren bezig banken hiervoor te straffen. Vorige week kwam ze daarom met een forse boete van in totaal €96,7 mln voor de laatste zondaren, de bank AIB (de tweede bank van Ierland) en zijn dochter EBS.

De bank schrapte in 2008 plotseling zijn 'tracker'-product, dat hypotheken aan de ECB-rente koppelde, volgens de centrale bank 'zonder acht te slaan op zijn verplichtingen', en zonder zich rekenschap te geven van de vraag of de maatregel wel in het belang van de klanten was (nee dus: die moesten plots veel meer rente betalen). De centrale bank tekent hierbij aan dat zelfs toen duidelijk was dat AIB de maatregel ten onrechte had genomen, de bank jarenlang treuzelde bij het compenseren van zijn klanten, en sommigen daarvan opzettelijk bleef uitsluiten.

De Ulster Bank kreeg al eerder een boete van €38 mln voor dezelfde praktijken. De in Ierland actieve banken hebben alle forse bedragen aan compensatie aan gedupeerde hypotheekhouders moeten voldoen. Alleen al AIB moest er meer dan €600 mln voor uittrekken, inclusief juridische en administratieve kosten.

3. Madrid smacht naar uitlaatgassen. En Max Verstappen

Spanje kreeg in Brussel een hoop lof voor zijn coronaherstelplan. Het staat bol van de plannen voor meer duurzaamheid en minder energieverbruik. Maar de regio-Madrid, in handen van de conservatieve oppositie van de PP, tapt nu uit een ander vaatje: ze aast op het Formule 1-circus, waar hoge snelheden hand in hand gaan met hoog verbruik.

Maar Spanje heeft toch al de Formule 1-race in Barcelona? Klopt, en dat ligt vast tot 2026. Maar voor de daarop volgende periode prijst Madrid, altijd een rivaal van de Catalaanse hoofdstad, zich in bloemrijke taal aan. Goede restaurants, een groeiende economie, goede verbindingen, prima hotels en de inwoners zouden het zó geweldig vinden, een race in de nabijheid...

Madrid noemt geen exacte plek voor de race in de regio. Er is een circuit in Jarama, maar voordat Max Verstappen en Charles Leclerc daar te zien kunnen zijn, zijn er miljoenen aan investeringen nodig. In Morata de Jaruña, een slordige veertig kilometer ten zuidoosten van Madrid, hebben ze ook een plan voor een nieuw racecircuit.

Waar moeten we deze week op letten?

• De landen van de G7 begonnen zondag aan hun bijeenkomst op Schloss Elmau in Beieren. De top duurt tot dinsdag. Hier het programma.

• De EU-ministers van energie spreken elkaar maandag. Gespreksonderwerp is ongetwijfeld het plafond voor de prijs van olie, waarover zondag ook de landen van de G7 spraken.

• De denktank ECFR debatteert maandag over de vraag hoe de EU en de Afrikaanse Unie beter kunnen samenwerken.

• De Navo is van dinsdag tot en met donderdag bijeen in Madrid. Uiteraard gaat het over de toetreding van Zweden en Finland tot het militaire bondgenootschap. Hier een instantmening van denktank Globsec over het belang van de top.

• Hoe heeft het Franse voorzitterschap van de EU gedraaid? Heeft Parijs geleverd? Dat is dinsdag het thema van een webinar van denktank OEFZ (en andere).

• De EU-ministers van milieu treffen elkaar dinsdag in Luxemburg. Ze praten onder meer over de klimaatvoorstellen van de Europese Commissie, waarover het Europees Parlement onlangs een akkoord bereikte.

• Vrijdag neemt Tsjechië de EU-voorzittershamer van de Fransen over. Dit zien de Tsjechen als prioriteiten; bekijk ook deze analyse die onder meer signaleert dat een tekort aan ambtenaren het voorzitterschap kan hinderen. Praag hoopt de komende zes maanden ook een akkoord bereiken over regels voor 'platformwerkers', oftewel personeel van bijvoorbeeld Uber (kijk het gesprek terug van FD-correspondent Ria Cats en minister Karien van Gennip van Sociale Zaken).

