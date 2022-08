Buitenland

Chinese vertaler: 'Ik leer mijn Russische vrienden nu hoe ze de internetcensuur omzeilen'

In China is men niet verbaasd over de steun van het Westen voor Oekraïne. ‘Amerika gebruikt dit conflict alleen om Rusland uit te schakelen', is een van de gehoorde reacties. Ook online worden met name de VS gezien als de kwade genius.