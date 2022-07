Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Warschau dreigt banken met de fiscus, één zwaluw maakt nog geen zomer in Warschau, en: China is best belangrijk.

1. Geen hogere rente? Dan belt de fiscus

Bankier in Polen zijn is niet elke dag een feest. Geregeld bemoeit de politiek zich met je werk, en zelden in positieve zin. Jaroslaw Kaczynski, leider van de rechts-conservatieve PiS-partij gaf daar zaterdag weer een voorbeeld van.

Kaczynski zei in Bialystok dat banken spaarders een hogere rente moeten gaan geven. Zo niet, dan komt de PiS met een plan voor verhoging van de belasting op winsten van financiële instellingen, zei hij. Nou hanteren Poolse banken al tarieven die in vergelijking tot Nederland in de ogen doen wrijven: ING's Bank Slaski heeft een actie lopen die een spaarrente van 5% belooft; mBank biedt zelfs 6%.

Maar de inflatie in Polen was in mei 13,9% en in juni 15,6%. Dus vindt Kaczynski dat die spaarrente wel uitbundiger kan. Hij gaf de banken nog net niet zijn favoriete spaarrente door. 'Een stevig percentage' ligt voor de hand, waarschuwde de politicus. De vergoeding hoeft niet op niveau van de geldontwaarding te zijn maar mensen moeten het idee krijgen dat het zin heeft om geld op de bank te houden, stelde Kaczynski.

Het is niet de eerste eis van de Poolse regering die de financiële sector raakt. Warschau eiste recent dat de banken klanten met een hypotheek aanbiedt dat zij dit jaar vier maanden niets hoeven af te betalen; Hetzelfde geldt voor 2023.

Deze maatregel zou klanten met een variabele rente helpen. Zij hebben hun kosten dit jaar enorm zien stijgen. De Poolse centrale bank heeft in haar pogingen om de inflatie te temperen, de basisrente dit jaar fors verhoogd. In juni kwam die op 6% te liggen.

Los van de recente regeringsplannen zuchten banken ook nog onder de compensatieregeling die zij moeten zien te treffen met mensen die ooit een hypotheek in Zwitserse francs afsloten. En dan broedt Warschau ook op een plan om met een nieuwe benchmark te komen voor de berekening welke tarieven banken mogen rekenen bij leningen. Het huidige ijkpunt, de driemaandelijkse Wibor, gaat verdwijnen. De nieuwe benchmark is ongunstiger, vrezen bankiers.

2. Brusselse critici van Von der Leyen roeren zich

Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie bereikte vorige maand een akkoord over het Poolse coronaherstelplan, waarmee Warschau zo'n €36 maart aan Europese subsidies en leningen kan claimen. Critici vonden dat akkoord onbegrijpelijk, in het licht van het conflict tussen de EU en de rechts-conservatieve Poolse regering over ondermijning van de rechtstaat. Want gaf Von der Leyen met de deal niet een financieel wapen weg om Polen te dwingen tot het terugdraaien van ingrepen in de rechterlijke macht?

Brussel wees er destijds op dat Polen voordat er sprake was van geld steeds aan allerhande afspraken zou moeten voldoen, de zogeheten mijlpalen. Sommige daarvan zijn gerelateerd aan de problemen met de Poolse rechtsstaat. Critici van Polen namen die mijlpalen niet al te serieus.

Maar vorige week kwam vicevoorzitter Vera Jourova van de Europese Commissie plots hard uit de hoek richting Polen. Het parlement nam dan wel een wet aan die enkele omstreden hervormingen ongedaan maakt, het land voldoet niet aan de voorwaarden die de Commissie stelt, zei Jourova donderdag tegen het Europees Parlement.

Nadat Jourova haar uitlatingen deed, haastte de Europese Commissie zich te zeggen dat ze de Poolse plannen nog helemaal niet heeft geëvalueerd, terwijl de Poolse regering kritiek op Jourova uitte. Maar een dag nadat Jourova had gesproken, verklaarde ook Commissie-voorzitter Von der Leyen dat Polen nog niet ver genoeg is.

Het besluit van de Commissie over het Poolse plan was destijds controversieel. Eurocommissaris Margrethe Vestager en vicevoorzitter Frans Timmermans stemden tegen. Die laatste lichtte zijn opstelling gisteren nog eens toe.

3. China, best belangrijk

Je kunt China wel bekritiseren, maar zonder producten uit de Volksrepubliek zou de inflatie in Duitsland nóg hoger zijn. Dat zei bestuursvoorzitter Herbert Diess van VW vorige week tegen Der Spiegel.

Diess kreeg eerder kritiek omdat Volkswagen een fabriek heeft in Xinjiang. In die regio onderdrukt Peking de Oeigoeren. Diess zei eerder dat de autofabrikant desondanks het gebied niet verlaat.

Maar hoe belangrijk is China werkelijk voor Duitse bedrijven? Daarover kwam vorige maand een rapport uit van EconPol, een economisch samenwerkingsverband waarin onder meer het Ifo in München participeert. De resultaten zijn opvallend: weliswaar is China een belangrijke leverancier van halfproducten aan het Duitse bedrijfsleven, de Visegrad-landen (Tsjechië, Slowakije, Hongarije en Polen) zijn een belangrijker handelspartner voor Duitsland.

Bijna de helft van ondernemingen in de verwerkende industrie zijn afhankelijk van halfproducten uit China. Maar, de helft van die bedrijven willen de Chinese afhankelijkheid verminderen. Ze maken zich zorgen over stijgende vrachtprijzen en politieke onzekerheid.

Met name de Duitse chemie leunt op China. Maar Chinese grondstoffen zijn voor bedrijven veel belangrijker dan halfproducten, aldus de studie. Ander opvallend punt: de VS blijven als afzetmarkt belangrijker voor Duitsland dan de Volksrepubliek.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het college van Eurocommissarissen bespreekt dinsdag voorstellen voor een nieuwe Europese innovatie-agenda.

• Het Europees Parlement stemt dinsdag plenair over de nieuwe, strengere EU-regels voor techbedrijven. Kijk hier een discussie met Eurocommissaris Margrethe Vestager over dit thema terug.

• Het Institut Jacques Delors biedt woensdageen webinar aan over wat we kunnen verwachten van het Tsjechische EU-voorzitterschap. Vrijdagdoet denktank EPC dat ook.

• Denktank Bruegel gaat woensdag in op de vraag hoe je met belastingen groene doelen kan bereiken.

• Het Europees Parlement spreekt zich woensdag uit over de plannen van de Europese Commissie om stroom van kern- en gascentrales voorlopig als duurzaam te classificeren (voor EU-nerds: de taxonomieregels; lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers).

Meer lezen (en luisteren)?

Uithaal Filosoof Jürgen Habermas staat in Duitsland (en elders) op een voetstuk. Maar van de kwestie-Oekraïne heeft hij niks begrepen, stelt historicus Timothy Snyder (op een ander voetstuk).

À la polonaise Café Europa, de Europa-podcast van het Haagsch College, buigt zich over het Poolse coronaherstelplan en de methodiek van de Europese Commissie. Met Mathieu Segers, Annette van Soest en Gert Jan Koopman.

Licht uit Een kwart van de Duitse huishoudens geeft meer dan 10% van het inkomen aan energie uit, wijst onderzoek van de denktank IW uit. Verdere groei van de energie-armoede ligt op de loer, aldus de studie. Lees ook deze suggesties voor het bestrijden van inflatie.

Afgang Frankrijk en Bulgarije verkochten bij de recente EU-top een geste naar kandidaat-lidstaat Noord-Macedonië als een doorbraak, maar feitelijk was het een wanvertoning, becommentarieert deze analist van denktank CEPS.

Nieuwe poging Schotland wil een nieuw referendum over onafhankelijkheid, heeft premier Nicola Sturgeon aan haar Britse collega Johnson laten weten. De volksraadpleging komt er niet, is de verwachting. Hier nog wat losse eindjes voor de Schotse regering.

Koopje Stel, je stelt strengere CO2-regels in voor de scheepvaart, zouden goederen uit China voor Europeanen dan vanwege hogere brandstofprijzen niet veel duurder zijn? Milieuorganisatie T&E liet de rekensom maken. Een tv zou drie cent duurder zijn, een koelkast €0,27. Luister ook eens naar de China-podcast van het Mercator Institut.

Kamers te huur Bulgarije heeft zeventig Russische diplomaten uitgewezen. Of, 'diplomaten'. Het gaat om de helft van het aantal in Bulgarije geaccrediteerde Russen.

Puzzel De oorlog in Oekraïne verdeelt de Russische bevolking. En de oppositie, stelt deze analyse.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.Volg ook de FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl.