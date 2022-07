Industrie Micky Adriaansens: 'Het is mijn taak dat het bedrijfsleven weer gehoord wordt' Minister Micky Adriaansens van Economische Zaken ziet een belangrijke rol voor de maakindustrie bij het vergroenen van de samenleving. Ze hoopt het negatieve sentiment in politiek en samenleving over ondernemers te keren. 'Maar met een versnipperd politiek landschap is dat niet gemakkelijk.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen