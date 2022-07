Reportage In het Midden-Oosten blijft het stil over de Oekraïneoorlog, behalve in Iran Vijf maanden na de Russische invasie van Oekraïne zit Israël nog in spagaat tussen twee van zijn bondgenoten. Ook andere landen in het Midden-Oosten houden zich afzijdig. 'Wij hebben al genoeg conflicten in de regio.'

