Bestuur Rutte IV stuitert uitgeblust naar de grindbak Niemand wilde Rutte IV, behalve Mark Rutte. Na de eerste 180 dagen loopt het kabinet steeds verder vast. Niet alleen in de onbeheersbare gevolgen van de oorlog in Oekraïne, maar ook in de beklemmende onuitvoerbaarheid van zijn eigen ambities.

