In memoriam Shinzo Abe wist conservatieve idealen gedeeltelijk te realiseren De Japanse oud-premier Shinzo Abe is vrijdag op 67-jarige leeftijd overleden aan de verwondingen die hij opliep bij een aanslag tijdens een verkiezingsbijeenkomst. Daarbij is is een 41-jarige man gearresteerd, wiens motieven nog onduidelijk zijn. Wereldleiders reageren geschokt op de moordaanslag op Abe, die als regeringsleider in eigen land lof en kritiek oogstte met zijn conservatieve economische beleid.

