Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Spanje beleeft een banenwonder, Viktor Orbán doet water bij de wijn, en Poolse opperrechter in diskrediet.

1. Meer vaste banen, maar zijn ze niet stiekem flex?

Hét probleem van de Spaanse arbeidsmarkt was volgens menig econoom de enorme hoeveelheid korte arbeidscontracten. De regering van premier Pedro Sánchez had zich ten doel gesteld om 'flex' terug te dringen. Dat begint nu vruchten af te werpen: het aantal werkzoekenden kwam eind juni uit op 2,88 miljoen mensen, tegen 2,92 miljoen eind mei en het laagste aantal sinds medio 2008.

Logisch, zeggen sceptici: de zomervakantie komt eraan en dan nemen horecabedrijven in Spanje veel mensen aan. Maar minister van arbeid Yolanda Díaz wijst erop dat in juni 783.595 Spanjaarden een nieuw, vast arbeidscontract hebben getekend. Dat is volgens haar zo'n 44% van het aantal nieuwe banen in die maand, en een record. 'Historisch', vindt Díaz zelfs.

Voor Spanje is dat goed nieuws, voor Díaz ook. De politica, verkozen op het ticket van Unidas Podemos, begon eerder dit jaar een nieuwe linkse burgerbeweging, Sumar. Die moet in 2023 aan de volgende parlementsverkiezingen deelnemen. Een van de doelen van Sumar is een 'nieuw sociaal contract', zei Díaz vorige week.

Kritiek is er ook. De christelijke vakbond USO zegt over die nieuwe contracten dat er weliswaar veelal 'permanent' op staat, maar dat in 60% van de arbeidsovereenkomsten vaststaat dat er geen sprake is van werk het gehele jaar door. USO-chef Joaquín Pérez wijst op het bestaan van de categorie 'discontinu vast contract'.

Die term maskeert volgens de USO dat het arbeidscontract in feite tijdelijk is, en dat de pogingen van de regering om tijdelijk werk vaster te maken, zijn mislukt. De conservatieve oppositiepartij Partido Popular (PP) heeft Díaz om opheldering gevraagd.

2. Hoogste Poolse rechter in opspraak

In het Europese conflict over de rechtsstaat in Polen, en in het bijzonder als het gaat om het gebrek aan onafhankelijkheid van het constitutionele hof en de Poolse raad voor de rechtspraak, komen Poolse regeringsofficials vaak met jij-bakken. Ze stellen dat de benoemingsprocedures voor dergelijke gremia in andere EU-lidstaten vaak vergelijkbaar zijn, dus wat is het probleem?

Los van het punt dat de stelling niet klopt, kwam vorige week uit hoe nauw verweven de Poolse regering en het constitutionele hof eigenlijk zijn. Poolse media berichtten dat de kabinetschef van premier Mateusz Morawiecki, Michal Dworczyk, begin 2019 afspraken maakte met de president van het constitutionele hof, Julia Przylebska over het voorlopig niet afhandelen van zaken die impact zouden kunnen hebben op de overheidsfinanciën.

De media citeren uit een e-mail die Dworczyk aan zijn baas stuurde. De reden voor de communicatie zou zijn dat Polen voor verkiezingen stond. De regering wilde, zo stellen critici, geen last hebben van arresten die de staat geld zouden kosten. Anders zou ze richting de kiezer geen financiële beloften kunnen doen.

Een van de zaken gaan over pensioenrechten van vrouwen. Inmiddels heeft de Poolse oppositie gevraagd om het opstappen van magistraat Przylebska. Dat zij nauwe, vriendschappelijke banden onderhoudt met Jaroslaw Kaczynski, de leider van regeringspartij PiS, was al langer bekend.

3. Onder druk van de crisis beweegt Hongarije

Hongarije vervolgt amper verdachten van corruptie met Europese subsidies, en bij aanbestedingen voor projecten (met Europese financiering) doet in 40% van de gevallen maar één bedrijf mee, wat niet leidt tot scherpere prijzen. Ziedaar de kritiek die Boedapest vaak in Brussel te horen krijgt.

Maar de regering belooft beterschap. De ministersploeg van premier Viktor Orbán heeft nog geen uitzicht op Brusselse goedkeuring van haar coronaherstelplan en de bijbehorende €7,2 mrd aan steun en kan in totaal €37 mrd aan subsidies uit de Europese begroting mislopen. Gergely Gyulás, de kabinetschef van Orbán, zei vorige week dat Hongarije het aantal aanbestedingen met maar één inschrijver gaat terugdringen tot onder de 15%.

Verder wil Hongarije het rechtbanken makkelijker maken om besluiten van de openbaar aanklager om geen onderzoek naar corruptie te doen, terug te draaien. Verder moet de besluitvorming van het parlement, waar Orbáns Fidesz-partij een absolute meerderheid heeft, transparanter.

De beloftes van Gyulás komen in feite uit de aanbevelingen van de Europese Commissie uit het Europees Semester. De Hongaarse regering neemt ze ook lang niet allemaal over, zoals het punt 'versterking van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht'.

Critici vinden de regeringsplannen dan ook te kort schieten. De gestes van Orbán zijn volgens hen vooral ingegeven door de economische nood waarin Hongarije verkeert: de inflatie was in juni 11,7% en de forint zakt weg ten opzichte van de euro. De centrale bank verhoogde de basisrente eind juni naar 7,75%, maar besloot donderdag de rente voor deposito's van een week met twee procentpunt te verhogen naar 9,75%. De bank gaat kijken hoe ze het gat tussen de basisrente en deze depositorente gaat dichten, meldt het persbericht omineus.

Europees geld komt in deze crisissituatie dus heel goed uit. Draai de kraan toch maar dicht, stelden drie vooraanstaande critici van Hongarije vorige week bij het Europees Parlement. Zij vinden dat de EU álle subsidies voor Hongarije moet schrappen (lees hier hun onderbouwing).

Alsof hij wilde benadrukken dat er nog andere thema's in de wereld zijn, kondigde premier Orbán vrijdag de oprichting aan van een speciale grenseenheid van ruim tweeduizend man. Die moet voorkomen dat mensen proberen Hongarije te bereiken als er een mondiale voedselcrisis ontstaat, zo zei Orbán. In een later stadium wil hij vierduizend van zulke 'grensjagers' hebben.

Waar moeten we deze week op letten?

• De Eurogroep komt maandag bijeen. De ministers van financiën discussiëren onder meer over de economische situatie in het eurogebied, en over de digitale euro. Dinsdag schuiven de niet-eurolanden aan, en licht het Tsjechische EU-voorzitterschap zijn plannen toe. Ook ter tafel: de introductie van de euro in Kroatië.

• Het Hof van Justitie van de EU buigt zich maandag en dinsdag tijdens een hoorzitting over voetbal, en wel over de Europese Super League. Lees het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

• Staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij spreekt dinsdag bij de Brusselse denktank CEPS over de Europese fiscale agenda, en de Nederlandse visie daarop.

• Woensdag spreekt het college van Eurocommissarissen over het de Europese rechtsstaat het afgelopen jaar is vergaan. Denk met name aan Polen en Hongarije.

• De EU-ministers van milieu spreken elkaar deze week dinsdag tot en met donderdag informeel in Tsjechië. Zo'n sessie is er donderdag en vrijdag ook voor de EU-ministers van Europese zaken.

• Donderdag is in Den Haag de Ukraine Accountability Conference. Die gaat over het vervolgen van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Sprekers zijn onder anderen openbaar aanklager Karim Khan van het Internationaal Strafhof, minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken en de Oekraïense minister van buitenlandse zaken Dmytro Kuleba.

• Een drukke donderdag bij het Europees Hof van Justitie: verwacht arresten over het geschil over Griekse feta die Deense boeren stug blijven maken, en over het conflict over de vestiging van het Europese geneesmiddelenagentschap in Amsterdam.

Meer lezen (en luisteren)?

Gedrag Neelie Kroes verrichte als Eurocommissaris hand- en spandiensten voor Uber, meldde Het Financieele Dagblad zondag. Lees hier de publicaties (ook de Franse president Macron deed zijn best voor de taxidienst). En sla de gedragscode van de Europees Commissie er nog eens op na.

Nepnieuws Het Franse lobbybedrijf Avisa Partners blijkt jarenlang freelance journalisten te hebben betaald om onder pseudoniemen stukjes te schrijven contra tegenstanders van Avisa's klanten, zo kwam onlangs uit. Het bedrijf opereert nu vanuit Bratislava. De stukjes kwamen ook terecht op de blogpagina van Mediapart, een onderzoekswebsite. Na onderzoek bleek Mediapart dat er 634 blogs nep waren.

Afrekening Boris Johnson gaat weg. De Ierse columnist Fintan O'Toole maakt de balans op van Johnsons prestaties. IJzig. Houd ook de publicaties van FD-correspondent Joost Dobber scherp in de gaten.

Complex Oekraïne is kandidaat-lidstaat van de EU, daarover zijn de EU-regeringsleiders het eens. De Duitse onderzoeksinstellings SWP inventariseerde waar het land — en de EU — nu voor staat.

Deze nieuwsbrief gaat met vakantie en is terug in augustus! Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking.