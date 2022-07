Samenleving 'We zijn een teleurgesteld land' Het vertrouwen van de burger in de politiek is laag. Nederlanders hebben er weinig fiducie in dat de politiek de grote problemen van nu, van stikstof- tot gascrisis, kan oplossen. 'We vonden onszelf een fantastisch land. Maar daar zijn barsten in gekomen.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen