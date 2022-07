Sport

Griner vs Boet: twee ongelijke grootheden

De Amerikaanse basketbalster Brittney Griner, verdacht van drugssmokkel, staat vandaag voor de rechter in Moskou. Ongewild is ze een pion in het machtsspel tussen Rusland en de VS. Naar verluidt wil Poetin haar ruilen tegen een beruchte wapenhandelaar, de gewetenloze Viktor Boet, die in een cel zit in Amerika.