Buitenland Brussel doet concessie aan Moskou rond import Kaliningrad De Europese Unie staat Rusland toe om zijn exclave Kaliningrad ook met gesanctioneerde goederen te beleveren via EU-gebied. Lidstaat Litouwen lobbyde juist om te voorkomen dat Brussel concessies zou doen aan Rusland, maar is nu toch overstag. De oud-premier: ‘Het Kremlin zal blij zijn dat het de Commissie bang heeft gemaakt.’

