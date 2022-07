Farmacie Herziening medicijnvergoedingen is voor sector moeilijk te slikken Een relatief bescheiden bezuiniging op de geneesmiddelenkosten roept massaal verzet op. Dat voorspelt weinig goeds voor de kabinetsplannen om de zorg betaalbaar te houden voor de lange termijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen