Bestuur De zakken van minister Kaag zijn niet meer zo diep In de coronacrisis waren de 'diepe zakken' van de minister van Financiën een begrip. Maar met een ongekende koopkrachtcrisis voor de deur zijn de middelen om met Prinsjesdag de koopkrachtplaatjes op te poetsen beperkt.

