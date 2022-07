Bestuur Grote steden willen verloederende winkelstraten aanpakken De zes grootste steden en het Rijk willen samen de leefbaarheid van de binnensteden verbeteren. Die staat onder druk door oplopende leegstand in de grote winkelstraten, een opeenhoping van fastfood- en toeristenwinkeltjes en criminaliteit.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen