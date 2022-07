Buitenland Westen loopt tegen grenzen aan bij wapenlevering Oekraïne Oekraïne heeft alle wapens nodig in een uitputtingsslag tegen de Russische krijgsmacht. Het Westen heeft echter moeite om de geleverde voorraden zelf weer op peil te krijgen.

