Buitenland De Israëlische premier die over zijn ego heen kan stappen Yair Lapid was voor bekend als columnist en talkshowhost voor Israëlische media. Critici beschouwden de nieuwe premier van Israël lang als een politiek lichtgewicht gezien. Maar hij bracht Netanyahu ten val en heeft zijn eerste optredens als premier met glans doorstaan.

