Buitenland Europa houdt zijn adem in bij Italiaanse crisis De Italiaanse regering verkeert in diepe crisis. Vervroegde verkiezingen als uitkomst van politieke scheuringen binnen de fracties staan voor de deur. Precies op het moment dat de overheidsbegroting moet worden uitonderhandeld. Europa ziet Draghi het liefst aanblijven om een Italiaanse en Europese crisis te voorkomen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen