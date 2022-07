Analyse Politiek instabiel Italië wacht vurige verkiezingsstrijd President Sergio Mattarella heeft de regering-Draghi ontbonden. Daarmee is een einde gekomen aan het leiderschap met technocratische signatuur, dat Italië garantie bood in een roerige periode. Nu ruikt rechts de macht en staat een nieuwe periode van politieke chaos voor de deur.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen