Buitenland Opstappen Draghi waarschijnlijk Italië en Europa waren de afgelopen dagen doortrokken van hoop. Een grootschalig nationaal en internationaal appèl op de Italiaanse premier Draghi om aan te blijven leek weerklank te krijgen. Maar politieke grondslag ontbreekt. Bij een vertrouwensstemming bleven de stemmen van de grootste coalitiepartijen uit.

